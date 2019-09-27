Супруг Аллы Пугачевой, юморист Максим Галкин, кардинально сменил имидж. Он продемонстрировал свое новое амплуа, опубликовав фото в своем Instagram-аккаунте.

Супруг Аллы Пугачевой, юморист Максим Галкин, кардинально сменил имидж. Он продемонстрировал свое новое амплуа, опубликовав фото в своем Instagram-аккаунте.В кадре шоумен предстал в черном смокинге, белой рубашке и галстуке-бабочке. Но главным атрибутом стиля стала густая борода мужа Примадонны. Под постом он поинтересовался у поклонников, стоит ли ему оставлять растительность.Мнения фолловеров разделились. Одни поддержали Максима, одобрив его преображение. "Стильный образ", "Мне нравится. Красивому человеку все идет", "И один фиг выглядит на 25! Вы реально крутейший!", "Брутально!", "Можно оставить, но покороче надо делать", "Слишком сладенько!", "Аристократ, красавец", – высказались фанаты."Лишь бы Алле нравилось! Не все с бородачами целоваться любят", – пошутил подписчик.Другим не понравились кардинальные изменения во внешности Галкина, сообщает . "Придает статус и возраст, оставайтесь молодым и энергичным!", "Снимите это немедленно!", "Незачем старить себя заранее, сбривай!", "Ужас, некрасиво!", "Без бороды намного лучше!", "Батенька, вам пока это не к лицу и темпераменту", "Я думаю, вам это не идет", – констатировали пользователи Сети.