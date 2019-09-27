Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками подробностями своих отношения с несостоявшейся тещей.

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками подробностями своих отношения с несостоявшейся тещей.Соответствующую публикацию знаменитость выложила на своей странице в социальной сети "Инстаграм". В сториз звезды российского телеэфира можно увидеть примечательное фото, на котором красиво расположились свежие садовые овощи и фрукты.Румяная тыква, огромный кабачок, пакеты моркови и спелые яблоки. Душистая мята и запашистый чеснок.Все бы ничего, но дары природы были присланы Лере несостоявшейся свекровью – матерью Сергея Лазарева. По всей видимости, женщины поддерживают между собой хорошие отношения.Кудрявцева даже подписала публикацию: "Все с собственного огорода! Мамочке спасибо (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)". Текст знаменитость сопроводила милым улыбающимся смайликом.Похоже, что разрыв Лазаревым не сильно-то повлиял на отношение матери певца к несостоявшейся невестке. Напомним, что звездная пара разошлась в конце июля 2012 года. Тогда Валерия , в котором поведала о причинах разрыва и как именно происходил весь процесс.Она рассказала, что серьезный разговор происходил без ругани и криков, но тем не менее дался обоим звездам нелегко. "Мы сели, и я ему выложила все, что несколько месяцев готовилась сказать. Разложила все по полочкам! В ответ – каменное молчание. Я даже испугалась, что Сережа ничего не понял, что я так и не сумела донести до него свои мысли. Потом догадалась: все он понял, просто старается сдержать эмоции. Наконец он ответил: "Что ж, если это твое твердое решение, я не могу идти против него", – сообщила Кудрявцева.