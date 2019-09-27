Актриса Мария Кожевникова всегда старается выглядеть стильно. Она регулярно радует публику различными модными нарядами.
Актриса Мария Кожевникова всегда старается выглядеть стильно. Она регулярно радует публику различными модными нарядами.
Недавно знаменитость побывала в Париже на показе нижнего белья. Мария выбрала образ под стать мероприятию.
Она облачилась в длинный комбинезон на бретелях пудрового цвета
с глубоким декольте. Было заметно, что под ним нет бюстгальтера. Дополнил образ белый блейзер, который Кожевникова накинула на плечи, и туфли-лодочки в тон.
"Необычный и яркий шоу показ от @etam Вы можете увидеть у меня в сторис 😍 особенно понравится мужчинам 😉 Мне очень зашла идея разных женщин, как и в жизни, на подиуме одинаково блистали модели разных комплекций и каждая по своему была хороша! Париж, живая музыка, модели и красивое белье #etam , которое подчеркивает изгибы женского тела (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала пост звезда.
Поклонникам явно пришелся по вкусу наряд Марии. "Шикарный образ!", "Красавица!", "Маша, твои изгибы тела сводят меня с ума, ты потрясающая женщина!", "Как же вы прекрасны!", "Образ женственный и нежный!", "Образ у вас просто бесподобный!", – писали восторженные фанаты.