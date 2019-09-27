Продюсер сериала Форс-мажоры Аарон Корш опубликовал редкие фото с Меган Маркл. Таким образом медиа-персона отметил конец многосерийной телекартины, в котором герцогиня играла главную роль.

Продюсер сериала "Форс-мажоры" Аарон Корш опубликовал редкие фото с Меган Маркл. Таким образом медиа-персона отметил конец многосерийной телекартины, в котором герцогиня играла главную роль.Бывшая актриса посвятила "Форм-Мажорам" целых семь лет своей жизни, пока не вышла замуж за принца Гарри. По этикету Британской короны, будущая монаршая особа не имела более права продолжать заниматься актерской деятельностью. Отметим, что ради роли в сериале Маркл в свое время даже развелась с первым супругом и перебралась из США в Канаду.Недавно американским телезрителям показали последний эпизод телесериала. В связи с этим Аарон выложил один из архивных снимков с герцогиней. Он подписал его довольно просто и не броско: "Юная Меган Маркл и Корш (Перевод – прим.ред.)". Об этом Daily Mail.Чуть более, чем за сутки пост в социальной сети "Твиттер" набрал более двух тысяч 700 лайков. Кроме того, его перепостили около 300 раз.В честь завершения сериала экранный супруг Маркл Патрик Джей Адамс тоже не позабыл поделиться фотографиями со съемок. Правда, они оказались более провокационными, нежели воспоминания продюсера "Форс-мажоров". На одном из примечательных снимков Меган позирует в белом халате на, вероятно, голое тело. Кроме того, на следующем фото можно заметить герцогиню валяющейся на диване в чуть задранной мини-юбке.Сейчас же Маркл является супругой принца Гарри и уже не может позволить себе ходить в пикантных нарядах. Тем не менее, девушка довольно часто эпатирует публику своим поведением. Так она уже один раз оставила грудного ребенка и мужа и , чтобы поболеть за свою подругу Серену Уильямс на чемпионате по большому теннису.