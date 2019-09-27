В пресс-службе МЧС России заявили, что курение на балконе подпадает под категорию открытого горения и будет запрещено.

В пресс-службе МЧС России заявили, что курение на балконе подпадает под категорию "открытого горения" и будет запрещено.Новые требования пожарной безопасности запрещают курение на балконе. Они вступают в силу в течение 10 дней после подписания соответствующего постановления.Ранее стало известно, что правительство одобрило изменения, направленные на обеспечение пожарной безопасности. Теперь запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий, номеров гостиниц, передает "Интерфакс".Тем временем, директор Общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов считает, что запрещающие меры – не лучший вариант решения проблемы. По его мнению, нужно улучшать качество жизни в стране, чтобы люди сами хотели отказаться от пагубной привычки."Умирают не от табака, умирают от жизни. Если жизнь плохая, человек будет стараться закурить, выпить, еще что-то сделать. Если жизнь хорошая, он будетотказываться от тех привычек, которые сокращают эту хорошую жизнь".