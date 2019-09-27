Внук британской королевы прошел по минному полю в Анголе. Принц Гарри сделал тоже, что и его мать принцесса Диана много лет назад.

Внук британской королевы прошел по минному полю в Анголе.Принц Гарри сделал тоже, что и его мать принцесса Диана много лет назад.Герцог Сессекский пытался обратить внимание на опасность и распространенностьназемных мин, которые используются и сегодня. Принц Гарри прошелся по дороге,которая когда-то была минным полем.Так как подобная прогулка может быть опасна для жизни, августейшемуотпрыску пришлось надеть бронежилет, прикрывающий грудь, живот и гениталии. Лицопринц Гарри спрятал под прозрачной маской. Знала ли супруга герцога, Меган Маркл, о том, во что ввязался ее благоверный, опока неизвестно.Как оказалось внук монарха присоединился к благотворительнойорганизации "HALO Trust", которая занимается обезвреживанием наземных мин инеразорвавшихся боеприпасов в местах, где ранее велись военные действия. Благодаряэтому сообществу к 2025 году Ангола станет безопасным для мирных людей местом. Несмотряна значительный прогресс, 60 миллионов человек во всем мире по-прежнемуежедневно живут в страхе перед наземными минами.Примечательно, что 1997 году участвовала впохожей акции. Она смело прошла через частично очищенное минное поле вафриканской стране. Этот мужественный поступок принес свои плоды: два десятилетия спустя пустыннаяи непригодная для жизни местность превратилась в оживленный район с колледжами,школами и малыми предприятиями.Визит принцессы Дианы в Африку помог изменить ход истории. Именноблагодаря деятельности матери была создана Конвенция о запретепротивопехотных мин, также известная как Оттавский договор.