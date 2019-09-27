Внук британской королевы прошел по минному полю в Анголе.
Принц Гарри сделал тоже, что и его мать принцесса Диана много лет назад.
Внук британской королевы прошел по минному полю в Анголе.
Принц Гарри сделал тоже, что и его мать принцесса Диана много лет назад.
Герцог Сессекский пытался обратить внимание на опасность и распространенность
наземных мин, которые используются и сегодня. Принц Гарри прошелся по дороге,
которая когда-то была минным полем.
Так как подобная прогулка может быть опасна для жизни, августейшему
отпрыску пришлось надеть бронежилет, прикрывающий грудь, живот и гениталии. Лицо
принц Гарри спрятал под прозрачной маской. Знала ли супруга герцога, Меган Маркл, о том, во что ввязался ее благоверный, опока неизвестно.
Как оказалось внук монарха присоединился к благотворительной
организации "HALO Trust", которая занимается обезвреживанием наземных мин и
неразорвавшихся боеприпасов в местах, где ранее велись военные действия. Благодаря
этому сообществу к 2025 году Ангола станет безопасным для мирных людей местом. Несмотря
на значительный прогресс, 60 миллионов человек во всем мире по-прежнему
ежедневно живут в страхе перед наземными минами.
Примечательно, что 1997 году участвовала в
похожей акции. Она смело прошла через частично очищенное минное поле в
африканской стране. Этот мужественный поступок принес свои плоды: два десятилетия спустя пустынная
и непригодная для жизни местность превратилась в оживленный район с колледжами,
школами и малыми предприятиями.
Визит принцессы Дианы в Африку помог изменить ход истории. Именно
благодаря деятельности матери была создана Конвенция о запрете
противопехотных мин, также известная как Оттавский договор.