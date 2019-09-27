Европейские хозяева не придут на Украину и не сделают страну частью ЕС до тех пор, пока она ассоциируется как нечто, связанное с Россией и русским миром, опасаются украинские чиновники. Поэтому, добавляют они, украинцам надо как можно быстрее забыть свою историю.

Европейские хозяева не придут на Украину и не сделают страну частью ЕС до тех пор, пока она ассоциируется как нечто, связанное с Россией и русским миром, опасаются украинские чиновники. Поэтому, добавляют они, украинцам надо как можно быстрее забыть свою историю.Государственный переворот на Украине начался в 2013 году на фоне разговоров о том, что страна вот-вот станет неотъемлемой часть Европы, войдет в культурную, экономическую и политическую зоны Евросоюза. По прошествии почти шести лет ситуация не только не изменилась. На данный момент Киев, кажется, еще дальше от союза с Брюсселем, чем был в бытность президентом Виктора Януковича.Многие связывают торможение процесса европейской интеграции с экономическими проблемами Украины и вооруженным конфликтом в Донбассе. Однако к другим странам, в которых есть похожие сложности, Евросоюз проявляет больше дружелюбия. "Почему, хотя на Балканах много проблем, у них есть перспектива членства?", – цитирует вице-премьер-министра Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрия Кулебу."Потому что европейцы воспринимают их как историческую часть своего пространства, они "свои" еще со времен Австро-Венгерской империи", – сам ответил он на свой вопрос. Украина же, посетовал чиновник, подобного бонуса оказалась лишена.Страну, пожаловался Дмитрий Кулеба, всегда воспринимали как часть русского мира. Это достаточно логично, если учесть, что вся большую часть своей истории территория, на которой находится современная Украина, так или иначе входила в состав Руси, Российской империи и Советского союза."Вот это нужно изменить! Нас должны перестать так воспринимать… Нужно самим перестать быть частью "русского мира", – рассказал вице-премьер-министр Украины по вопросам интеграции с ЕС. Он добавил, что его ведомство занимается именно этим вопросом.Материал дополняется.