В Судьбе человека актер и телеведущий Михаил Борисов рассказал, как после смерти второй жены остался с двумя детьми на руках – дочерью от первого брака и новорожденным сыном. По горькой иронии, и сам он после развода родителей с 12 лет остался с отцом - известным в СССР фотографом.

В "Судьбе человека" актер и телеведущий Михаил Борисов рассказал, как после смерти второй жены остался с двумя детьми на руках – дочерью от первого брака и новорожденным сыном.Любимая жена Лена умерла в роддоме через несколько дней после его рождения. Актер говорит, что до сих пор винит себя в том, что был недостаточно внимателен к ее здоровью, а когда она попала в роддом, был на постановке в Ростове.Борисову предлагали отдать мальчика в детский дом, но актер категорически отказался.Так сложилась его судьба, что и сам Михаил после развода родителей, когда ему было 12 лет, остался жить с отцом.По признанию Борисова, в новой семье мамы ему было не комфортно.Его отец Борис Борисов был одним из самых известных фотографов СССР. Он прошел всю Великую Отечественную от Москвы до Берлина, освобождал Освенцим и был одним из фотографов Сталина.С ним сын в детстве смог "освоить" закулисье всех московских театров, а в Большом, по его признанию, просто "вырос": маленького Михаила держала на руках сама Майя Плисецкая.Уже в 11 он попал на Центральное телевидение и даже играл главные роли в детских спектаклях. Однако отец не хотел, чтобы сын стал артистом, и Михаил поступил в Московский горный институт.Но стремление к актерской профессии взяло верх: уже через полгода Борисов стал артистом студенческого театра, а потом попал в КВН. Тогда же в молодого яркого студента-артиста влюбилась девушка Валентина.Борисов признается, что привлекла она его своей влюбленностью, но то, что этот брак был ошибкой, понимал практически сразу. В этом союзе родилась дочь Маша, которая после развода родителей осталась с отцом.Вторая жена Борисова Лена увидела Борисова в КВН и решила поступать в тот же институт. Не сразу, но судьба все-таки свела их в супружескую пару. Михаил признается: это была фантастическая женщина, которая умудрялась делать все незаметно, и ему после смерти Лены было невыносимо горько осознавать, что не понял этого при ее жизни.Кто помог Борисову пережить ее трагическую смерть? Почему он считает, что виноват перед Леной? Каково мужчине-артисту одному воспитывать двоих детей? И что он вспоминает о своем легендарном отце?ОБ этом и не только Михаил Борисов рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".