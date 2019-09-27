Актер принял участие во втором выпуске шоу Форт Боярд на телеканале СТС, которое выйдет на экраны 19 сентября. За золото поборется Михаил Шац и его команда.

Актер принял участие во второмвыпуске шоу "Форт Боярд" на телеканале СТС, которое выйдет на экраны 19сентября. За золото поборется Михаил Шац и его команда.В этом году юморист в третий раз штурмует знаменитую крепость.Шоумену досталось самое экстремальное испытание – "Подводная клетка".Чтобы достать код, спрятанный на дне, Михаил Шац опкстился под воду и откручивалболты, которые не поддавались. Артисту приходилось все время выныривать, норешетка сверху мешала дышать. Он едва не задохнулся, наглотавшись воды.признался, что испытание далось ему очень непросто.Ведь он никогда раньше не погружался без маски с трубкой, передает