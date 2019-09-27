Камера запечатлела момент утренней аварии в Лефортовском тоннеле на Третьем транспортном кольце в Москве. В результате столкновения трех автомобилей серьезно пострадал один человек – его легковушка оказалась буквально смята грузовиком.

В Сети опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей дорожно-транспортное происшествие, произошедшее утром в пятницу, 27 сентября, на Третьем транспортном кольце в Москве.Судя по кадрам, столкнулись два легковых автомобиля. Один из них врезался в левую стену Лефортовского тоннеля, и через некоторое время остановился. Второй участник ДТП отлетел в правый ряд, где его протаранил грузовик, буквально вмявший легковушку в бетон.Как сообщалось ранее, серьезные травмы получил один из участников аварии.