Москва считает вполне реальным полный развал СВПД в обозримом будущем. Об этом заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Москва считает вполне реальным полный развал СВПД в обозримом будущем. Об этом заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.По его словам, такая перспектива не отвечает ничьим интересам, в том числе Соединенных Штатов, которые сделку и нарушили. Россия, в свою очередь, относится к сокращению Ираном своих обязательств "без энтузиазма, но с пониманием", передает РИА Новости. Ульянов считает, что новый (четвертый) этап этого процесса произойдет в ноябре, как и было заявлено властями Исламской Республики.При этом, заметил дипломат, обогащение урана Тегераном не противоречит ДНЯО и является его законным правом, к тому же, все происходит под контролем МАГАТЭ. Действия иранских властей Ульянов назвал ожидаемыми, добавив, что в ближайшие месяцы ситуация с СВПД должна как-то поменяться, но пока непонятно, в позитивном ключе или негативном.Иран сокращает свои обязательства по ядерной сделке в ответ на политику Соединенных Штатов, которые из соглашения вышли.