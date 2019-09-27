На Северном Кипре задержан Александр Салтаев – бывший алтайский следователь, который был судим за серию изнасилований. В этом году маньяк-рецидивист он вышел из колонии по УДО и тут же совершил новое изнасилование.

На Северном Кипре задержан Александр Салтаев – бывший алтайский следователь, который был судим за серию изнасилований.В ночь на 22 сентября он напал на женщину. Он начал ее душить, а потом отобрал сумочку и убежал. Преступника удалось найти по горячим следам. Выяснилось, что в страну он прибыл по поддельным документам, сообщает газета Kıbrıs Gazetesi.Александр Салтаев – или "улыбчивый маньяк" – держал в страхе Горно-Алтайск несколько лет. Молодой следователь — сын председателя районного суда и влиятельной чиновницы. Свою первую жертву он изнасиловал в 2011 году. Причем он уговаривал женщин не обращаться в полицию, так как маньяка искать никто не будет. Сатлаев знал, о чем говорил, ведь по долгу службы он сам должен был расследовать эти дела.Как сообщает "Дежурная часть", пока полицейские безуспешно разыскивали маньяка, Сатлаев обнаглел настолько, что стал нападать на женщин в самом центре города. Одну из своих жертв он изнасиловал в сквере, через дорогу от которого находится администрация Горно-Алтайска, а также следственный отдел, где работал маньяк.За два года он совершил четыре изнасилования, столько же покушений на изнасилование — и это лишь то, что удалось доказать. Причем, одна из изнасилованных женщин, когда ее пригласили в следственный комитет и попросили описать преступника, указала на Сатлаева и сказала: "А зачем описывать? Вот это он". Но все над ней только посмеялись. У Сатлаева на лице были царапины, но он объяснил, что получил их, собирая урожай на даче.Коллеги-следователи и полицейские упорно не хотели замечать маньяка в погонах. Сын уважаемых родителей всегда был на особом счету. Задержали после нападения на корреспондента местной газеты. После громкого разоблачения своих постов лишилась вся верхушка следственного управления Алтая.В 2015 году "улыбчивого маньяка" отправили в колонию. Там он провел всего 4 года из 6 лет по приговору. Зимой этого года маньяк-рецидивист вышел на свободу по УДО и снова принялся за старое – напал на девушку в подъезде дома. Личность преступника установили сразу же, но он успел податься в бега.