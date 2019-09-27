В Москве в Тимирязевском районе появился тройной бордюр. Местные жители пытаются понять, для чего установлена такая конструкция.

Рабочие уложили три бордюра между тротуаром и трамвайными путями на улице Дубки. Фотография конструкции появилась в группе Facebook "Жители Тимирязевского района".Бордюры разной высоты, и комментаторы предположили, что потом их переоборудуют в ступеньки, однако зачем узкие и длинные ступеньки понадобились перед трамвайными путями, не известно.Некоторые пользователи считают, что так много бордюров установлено для "распила бджета". Кто-то иронизирует, предполагая, что это арт-объект, предлагают установить такой же тройной бордюр на другой стороне тротуара и запатентовать "уникальную технологию".