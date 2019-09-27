Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров

Общая площадь пожара составила 60 квадратных метровВ Петушинском районе произошел крупный пожар. Утром 27 сентября на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме в Покрове. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Петушинского гарнизона.Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. Имеется пострадавший. Информация уточняется.К ликвидации последствий пожара привлекалось 4 единицы техники и 14 человек.