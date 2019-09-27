Спешим поделиться радостной новостью: в одной из самых популярных российских соцсетей - ВКонтакте - на Вести.Ru подписалось более 400 000 подписчиков!

Спешим поделиться радостной новостью: в одной из самых популярных российских соцсетей — ВКонтакте — на 33Live.RuRu подписалось более 400 000 подписчиков!В нашей группе во ВКонтакте вы найдете топовые новости России и мира, лучшие новостные репортажи, познавательные ролики и документальные фильмы. Кроме того, в группе Вестей вы можете смотреть прямой эфир телеканала "Россия 24" в любое время.Ранее мы сообщали о запуске спецпроекта во ВКонтакте, по итогам которого еженедельно готовим для наших подписчиков инфографику с интересными и актуальными данными.