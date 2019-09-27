На Волге под Тольятти загорелся перевозящий железо сухогруз, на борту которого находятся 12 членов команды. Самостоятельно справиться с огнем им не удалось, к месту прибыл пожарный катер.

На Волге под Тольятти загорелся перевозящий железо сухогруз, на борту которого находятся 12 членов команды, сообщили в региональном управлении МЧС. Самостоятельно справиться с огнем им не удалось, к месту прибыл пожарный катер.Огонь на 113-метровом "Волго-Балте-205" вспыхнул около четырех часов утра, когда сухогруз находился примерно в 500 метрах от берега в районе Федоровских лугов. Девять членов команды самостоятельно покинули борт на шлюпке, еще троих позже эвакуировал пожарный расчет. Пока что спасателям не удалось справиться с огнем.Обгоревший сухогруз следовал Санкт-Петербурга в Астрахань, куда должен был доставить 300 тонн металлоконструкций.О причинах ЧП ничего не сообщается.