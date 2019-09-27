Мать скончавшегося актера Егора Клинаева трогательно почтила его память в личном Инстаграм. Женщина попросила помолиться об упокоении души звезды сериала Физрук.

Мать скончавшегося актера Егора Клинаева трогательнопочтила его память в личном "Инстаграм". Женщина попросила помолиться обупокоении души звезды сериала "Физрук".Наталья Клинаева сообщила, что прошло уже два года с тогомомента, как она потеряла 18-летнего сына. Женщина так и не смирилась спотерей."Помолитесь за упокой души р.б. Георгия! Тогда говорит имИисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною (здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – процитироваластрочки Евангелия от Матфея безутешная родительница.После Клинаева попросила в этот скорбный день вспомнить еесына: его улыбку, его юмор, его любовь к людям и готовность всегда прийти напомощь. По словам Натальи, семье очень не хватает Егора. Только верадает родственникам погибшего артиста силы жить дальше."Я чувствовала как ты улыбался мне с небес сегодня и посылаллучи любви! Я дышала твоей радостью! Спасибо, мой ангел! 🙏❤",– обратилась к умершему сыну Наталья Клинаева.Подписчики, моментально отреагировали на просьбу убитойгорем женщины. В комментариях многие публиковали молитвы, которые православныеверующие читают за упокой души усопшего.Напомним, что 18-летний актер Егор Клинаев, который,несмотря на юный возраст, был звездой сериалов "Физрук", "Полицейский сРублевки", "Домашний арест", погиб 27 сентября 2017 года. Артист ехал по Москвеи стал свидетелем ДТП. Он остановился и вышел из машины, чтобы посмотреть, чтослучилось и по возможности помочь пострадавшим. Однако в этот момент актеранасмерть сбил автомобиль. Машина также задела еще двух человек.