Мать скончавшегося актера Егора Клинаева трогательно
почтила его память в личном Инстаграм. Женщина попросила помолиться об
упокоении души звезды сериала Физрук.
Мать скончавшегося актера Егора Клинаева трогательно
почтила его память в личном "Инстаграм". Женщина попросила помолиться об
упокоении души звезды сериала "Физрук".
Наталья Клинаева сообщила, что прошло уже два года с того
момента, как она потеряла 18-летнего сына. Женщина так и не смирилась с
потерей.
"Помолитесь за упокой души р.б. Георгия! Тогда говорит им
Иисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною (здесь
и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – процитировала
строчки Евангелия от Матфея безутешная родительница.
После Клинаева попросила в этот скорбный день вспомнить ее
сына: его улыбку, его юмор, его любовь к людям и готовность всегда прийти на
помощь. По словам Натальи, семье очень не хватает Егора. Только вера
дает родственникам погибшего артиста силы жить дальше.
"Я чувствовала как ты улыбался мне с небес сегодня и посылал
лучи любви! Я дышала твоей радостью! Спасибо, мой ангел! 🙏❤",
– обратилась к умершему сыну Наталья Клинаева.
Подписчики, моментально отреагировали на просьбу убитой
горем женщины. В комментариях многие публиковали молитвы, которые православные
верующие читают за упокой души усопшего.
Напомним, что 18-летний актер Егор Клинаев, который,
несмотря на юный возраст, был звездой сериалов "Физрук", "Полицейский с
Рублевки", "Домашний арест", погиб 27 сентября 2017 года. Артист ехал по Москве
и стал свидетелем ДТП. Он остановился и вышел из машины, чтобы посмотреть, что
случилось и по возможности помочь пострадавшим. Однако в этот момент актера
насмерть сбил автомобиль. Машина также задела еще двух человек.