Главный тренер самарских Крыльев Советов Миодраг Божович перед матчем 11-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) с Тамбовом угостит болельщиков блюдами балканской национальной кухни.

Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Миодраг Божович перед матчем 11-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовом" угостит болельщиков блюдами балканской национальной кухни."Тренерский штаб и игроки ценят вашу любовь к нашему клубу, – сообщает пресс-служба "Крыльев". – На втором гейте "Самара Арены" будет расположен шатер, в котором повара сербского ресторана приготовят специальные блюда: шиш-чевап и бургеры с плескавицей, пользующиеся большой популярностью в балканских странах. Оба блюда будут бесплатными для болельщиков".Напомним, "Крылья Советов" с восемью очками занимает 14-е место в турнирной таблице, а "Тамбов" расположился на 16-й строчке, имея в активе также восемь очков. Матч состоится в субботу, 28 сентября и начнется в 14:00 по московскому времени.