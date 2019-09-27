На фигуристку Татьяну Навку напали после философских размышлений в Инстаграм о неприкосновенности частной жизни. Многие подумали, что спортсменка рассуждает о скандале вокруг больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк, и это народу не понравилось.

На фигуристку Татьяну Навку напали после философских размышлений в "Инстаграм" о неприкосновенности частной жизни. Многие подумали, что спортсменка рассуждает о скандале вокруг больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк, и это народу не понравилось.Чемпионка написала на своей странице в социальной сети, что личная жизнь человека не должна обсуждаться публично. Она считает, что нельзя пиариться на чужом горе и раздувать скандалы: если кто-то захочет рассказать о своих проблемах, он обязательно сделает это сам.Многие с мнением Навки не согласились. "Если человек выбрал публичную профессию, то надо быть готовым к тому, что его личная жизнь будет напоказ, в это его выбор, можно было пойти, например, бухгалтером и никто никогда не будет им интересоваться, это аксиома (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – пишет один из комментаторов. "И эта вставила свои пять копеек", – упрекнул фигуристку другой пользователь за то, что она невольно влезла в обсуждение рака у Заворотнюк.Некоторые же и вовсе перешли на оскорбления. "Спортсмены – жесткие, злые нарциссы. Переступят через тех, кто им мешает или лучше их – легко. Страшнее только тренер. Акулы. Навку никто не уважает давно", – смачно врезал ей недоброжелатель. "Олимпийских чемпионов у нас множество, но видно и слышно чаще всего одну Навку, которая тишину любит", – поддел второй."Тишину... действительно, нужно забыть о Тане вообще – игнор полный ее высказываний, шоу, любых публикаций", – перевернул ситуацию с ног на голову третий.Были и те, кто поддержал чемпионку. "Навка умница. Она не только красивая, трудолюбивая, целеустремленная спортсменка, но еще и мудрая, добрая женщина", – рассыпался в комплиментах пользователь.Напомним, что Татьяна Навка уже давно втянута в . Муж актрисы Петр Чернышев работает вместе с фигуристкой: он участвует в одном из ее шоу. Сообщалось, что он должен будет покинуть больную жену ради выступления.