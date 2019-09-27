Смена названия российского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) возможна только после серьезного качественного улучшения модели, причем такая модернизация уже начата.

Смена названия российского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) возможна только после серьезного качественного улучшения модели, причем такая модернизация уже начата."Наша цель — не переименовать самолет, а сформировать обновленный, востребованный рынком продукт", — рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая производит самолет.В ГСС подчеркнули, что машина должна стать одной из лучших в своем классе. Проводимая в рамках политики импортозамещения модернизация нацелена на повышение надежности и комфортности самолета, а также на улучшение экономики его эксплуатации.Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 был запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году.