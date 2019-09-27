Режиссер Армен Джигарханян совсем недавно встал на ноги. Тем не менее, актер уже посещает светские мероприятия.

Режиссер Армен Джигарханян совсем недавно встал на ноги. Тем не менее, актер уже посещает светские мероприятия.Так, накануне 83-летний экс-супруг Виталины Цымбалюк-Романовской посетил премьеру комедии "Тетка Чарли". Все актеры и зрители, в том числе, встретили знаменитость громкими аплодисментами.На премьере Армен Брисович держался весело и бодро. На все вопросы старался отшучиваться. Кроме того, он заявил, что у него большие планы на этот театральный сезонВпервые после лечения он Джигарханян вышел в свет в конце лета. Тогда он появился в Московском драматическом театре, худруком которого он является.Спустя месяц, 27 сентября, стало известно, что режиссер вернулся к работе. Сейчас его состояние окончательно пришло в норму.Напомним, впервые здоровье Армена Борисовича заметно пошатнулось два года назад. Этому поспособствовало расставание с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Тогда у российского актера обострились сразу несколько хронических заболеваний.В августе этого года ему снова стало плохо. Его в срочном порядке доставили в реанимацию одной из московских клиник, где готовили к имплантации постоянного кардиостимулятора.