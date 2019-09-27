Министерство иностранных дел ФРГ готово поддержать, если это потребуется, вещательную корпорацию Deutsche Welle, так как верит в ее редакционные стандарты.

Министерство иностранных дел ФРГ готово поддержать, если это потребуется, вещательную корпорацию Deutsche Welle, так как верит в ее редакционные стандарты.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал представитель германского внешнеполитического ведомства Райнер Бройль. При этом он воздержался от прогнозов на будущее.27 сентября комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела России обвинило Deutsche Welle в том, что немецкое СМИ в своем аккаунте в Twitter во время одного из несанкционированных акций в Москве призвало россиян выйти на неразрешенное мероприятия. Сообщается, что на основании выводов думской комиссии аккредитация Deutsche Welle в РФ может быть приостановлена либо вовсе прекращена.Также парламентская комиссия намерена изучить материалы "Медузы", Русской службы Би-би-си, "Радио Свобода" и других средств массовой информации на предмет нарушения российского законодательства.