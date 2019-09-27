Ведущая Регина Тодоренко и ее маленький сын приняли участие в записи рекламного ролика. Когда артистка увидела результат, у нее началась настоящая истерика.

Ведущая Регина Тодоренко и ее маленький сын приняли участие в записи рекламного ролика. Когда артистка увидела результат, у нее началась настоящая истерика.Тодоренко призналась, что вот уже несколько часов плачет без остановки. К счастью, причиной внезапного срыва стало вовсе не горе. "Увидела по ТВ нашу совместную рекламу, где в главной роли наш сын", – поделилась радостью с подписчиками она.Телеведущая пояснила, что в тот момент, когда начали показывать трогательный ролик, она буквально перенеслась в прошлое. Тодоренко вспомнила о том, как относились к ней в детстве ее родители. "Мама с папой со слезами на глазах радуются каждой моей маленькой победе: получила последнее место на турнире по бальным танцам в шесть лет – "молодец, мы тобой гордимся"; первый раз села на корявый шпагат – "умница, только вперед", – написала она.Артистка рассказала, что только теперь начала понимать чувства родителей. Она наконец осознала, какой это труд – воспитание малыша."Все, что я сейчас имею – это ваш бесценный исполинский вклад в наше семейное настоящее и будущее!" – обратилась к родителям Тодоренко.Ролик восхитил подписчиков телеведущей. "Какой милый мальчик. Мне кажется, он папу больше похож", – заявил один из комментаторов. "Пускай малыш будет счастливым человеком!" – пожелал ребенку другой.Напомним, что за певца Влада Топалова 25 октябре 2018 года. Спустя несколько месяцев у них родился сын Михаил.