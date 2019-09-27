Курение на балконах будет запрещено. Сегодня это еще раз подтвердили в МЧС. Так же, как будет запрещено и жарить на балконах шашлыки. Наказание суровое: от штрафов в несколько тысяч рублей до тюрьмы. Как отнеслись к новым правилам те, кто привык дымить на балконах?

Курение на балконах будет запрещено. Сегодня это еще раз подтвердили в МЧС. Так же, как будет запрещено и жарить на балконах шашлык. Наказание суровое: от штрафов в несколько тысяч рублей до тюрьмы. Как отнеслись к новым правилам те, кто привык дымить на балконах?Одной поправкой правительства с балконов выгоняют всех, кто дымит и чадит — иными словами, всех "дымочадцев". С 1 октября вступают в силу обновленные, по сути, национальные противопожарные правила. Это то, что за основу берет любой пожарный инспектор, когда находит нарушения и налагает санкции, в том числе штраф. И поправки вовсе не для того чтобы избавиться от курильщиков, говорят в МЧС. Безопасность и культура — вот главная цель, считают спасатели."Основная цель поправок постановления правительства РФ преследует цель формирования культуры безопасности и культуры потребления табака", — говорит директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.Примечательно, что слово "курение" в поправках звучит лишь в одном пункте, где говорится об ограничении курения на производстве. Про балконы же сказано следующее: "Запрещается использование открытого огня на балконах, лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц..."Но что такое открытый огонь? В самих правилах противопожарной безопасности это понятие расшифровывается лишь к 436 пункту, который запрещает ремонтировать паяльную лампу вблизи открытого огня. И здесь в скобках пояснение, что это — "... горящая спичка, сигарета, и др". Возможно, "др" — это звук зажженной петарды или мангала, но в правилах все лаконично.На самом деле тлеющая сигарета — не совсем открытый огонь, вопрос спорный. И потом ее можно прикурить дома и выйти на балкон: от этого процесс не станет безопаснее.И одно дело — курящий человек выходит на свой балкон, дабы не мешать никому ни дома, ни в подъезде, а другое — веселье с шашлыком и фейерверком. Кто опаснее? Впрочем, пожарные считают, что опасны все."Я думаю, что эта поправка не содержит полного перечня нарушений", — поделился своим мнением член президиума Движения за права курильщиков адвокат Эдуард Сухарев.Адвокаты настаивают на том, что все-таки неплохо разобраться: мы с курильщиками боремся или с пожарами?"А запрещается не окурки бросать, а курить на балконе. То есть, другими словами, я могу совершенно спокойно курить в квартире, а окурок выбросить на улицу. Мы что запрещаем? Если мы боимся пожаров, мы запрещаем бросать окурки? Так давайте это запрещать!" — призывает полномочный представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах РФ Михаил Барщевский.При этом МЧС приводит статистику: 5% пожаров начинается с балконов, где больше половины возгораний — от прилетевшего окурка. За факт курения — штраф 3000. Если доказали. За летящий источник огня пока наказание не прописано.