Злоумышленник, представившись социальным работником, пришёл в квартиру к пожилой женщине...

"Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве совместно с коллегами из Северо-Восточного административного округа задержан мужчина по подозрению в краже у 82-летней жительницы столицы. Установлено, что злоумышленник, представившись социальным работником, пришёл в квартиру к пожилой женщине и пробыл там около часа. После того, как мужчина ушел, пенсионерка обнаружила пропажу паспорта и денежных средств в размере более миллиона рублей.Следственным отделом ОМВД России по Ярославскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан в Московской области. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.