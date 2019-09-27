Композитор Игорь Матвиенко стал гостем Бориса Корчевникова.
В студии программы Судьба человека на телеканале Россия 1 музыкант рассказал,
почему не состоялся его творческий союз с Аллой Пугачевой.
Композитор Игорь Матвиенко стал гостем Бориса Корчевникова.
В студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" музыкант рассказал,
почему не состоялся его творческий союз с Аллой Пугачевой.
По словам Игоря Матвиенко, много лет назад судьба сводила
его с Примадонной отечественной эстрады. Это был непростой период в жизни
композитора: он расстался со второй женой и даже надумал креститься.
"В те времена и познакомился с поэтом-песенником Леонидом
Дербеневым. Мы написали вместе композицию и предложили ее исполнить Алле Пугачевой,
которая в те годы уже была неимоверно известной", – рассказал Матвиенко в сегодняшнем
выпуске шоу .
В тексте композиции, которую написали Матвиенко и Дербенев, была отсылка к геополитической обстановке того времени. Алле Пугачевой это не
понравилось, она наотрез отказалась исполнять песню. Примадонна посоветовала
переписать слова.
Игорь Матвиенко рассказал о реакции артистки Леониду
Дербеневу. Поэт-песенник пришел в ярость.
"Он мне сказал: "Я, да переписывать слова. Никогда такого не
будет!" Вот так и получилось, что я не написал ни одной песни для Аллы
Пугачевой", – поведал Игорь Матвиенко в эфире программы