Композитор Игорь Матвиенко стал гостем Бориса Корчевникова. В студии программы Судьба человека на телеканале Россия 1 музыкант рассказал, почему не состоялся его творческий союз с Аллой Пугачевой.

Композитор Игорь Матвиенко стал гостем Бориса Корчевникова.В студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" музыкант рассказал,почему не состоялся его творческий союз с Аллой Пугачевой.По словам Игоря Матвиенко, много лет назад судьба сводилаего с Примадонной отечественной эстрады. Это был непростой период в жизникомпозитора: он расстался со второй женой и даже надумал креститься."В те времена и познакомился с поэтом-песенником ЛеонидомДербеневым. Мы написали вместе композицию и предложили ее исполнить Алле Пугачевой,которая в те годы уже была неимоверно известной", – рассказал Матвиенко в сегодняшнемвыпуске шоу .В тексте композиции, которую написали Матвиенко и Дербенев, была отсылка к геополитической обстановке того времени. Алле Пугачевой это непонравилось, она наотрез отказалась исполнять песню. Примадонна посоветовалапереписать слова.Игорь Матвиенко рассказал о реакции артистки ЛеонидуДербеневу. Поэт-песенник пришел в ярость."Он мне сказал: "Я, да переписывать слова. Никогда такого небудет!" Вот так и получилось, что я не написал ни одной песни для АллыПугачевой", – поведал Игорь Матвиенко в эфире программы