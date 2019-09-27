Семья из Петербурга решила назвать новорожденную дочку Россией. А фамилия – по отцу: Русских. Отец малышки Михаил рассказал, что решение об имени дочери принимали, исходя из внутренних убеждений, но если во взрослом возрасте она не захочет быть Россией Михайловной Русских, то пусть меняет имя.

Семья из Петербурга решила назвать дочку, рожденную несколько дней назад, Россия. А фамилия – по отцу: Русских.Отец малышки Михаил рассказал петербургскому изданию "Фонтанка", что решение о том, как назвать дочь, принимали, исходя из внутренних убеждений, и хотели, чтобы оно было связано с Россией.Старшие родственники от выбора имени для девочки не в восторге, но отец говорит, что если в осознанном возрасте девочка не захочет быть Россией Михайловной Русских и решит сменить имя, он не будет против.Интересно, что в семье воспитывается сын Михаила от первого брака по имени Марсель.