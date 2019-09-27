Тренерский штаб мужской сборной России по волейболу во главе с Туомасом Саммелвуо определился с составом на предстоящий Кубок мира, который пойдет в Японии с 1 по 15 октября.

Тренерский штаб мужской сборной России по волейболу во главе с Туомасом Саммелвуо определился с составом на предстоящий Кубок мира, который пойдет в Японии с 1 по 15 октября.Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола, на Кубок мира вызваны 15 спортсменов.Связующие: Дмитрий Ковалев, Сергей Гранкин.Диагональные: Денис Земченок, Павел Круглов.Блокирующие: Иван Яковлев, Игорь Филиппов, Илья Власов, Дмитрий Щербинин.Доигровщики: Федор Воронков, Антон Семышев, Ярослав Подлесных, Антон Карпухов, Андрей Сурмачевский.Либеро: Валентин Голубев, Евгений Андреев.Напомним, сборная России на старте турнира сыграет с командой Ирана.