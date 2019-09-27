Бывший президент Украины Петр Порошенко, против которого возбуждено более 10 уголовных дел, проигнорировал вызов на допрос в Государственное бюро расследований. В прессе объявили о бегстве политика за границу.
Бывший президент Украины Петр Порошенко, против которого возбуждено более 10 уголовных дел, проигнорировал вызов на допрос в Государственное бюро расследований. В прессе объявили о бегстве политика за границу.
О неявке Петра Порошенко рассказала официальный представитель
Бюро Анжелика Иванова. По ее словам, бывшего президента должны были допросить в
качестве свидетеля. "О времени и дате допроса он был заблаговременно
проинформирован предусмотренным УПК образом", – сказала она в эфире телеканала
"Наш".
Отсутствие политика на допросе объяснил его адвокат Игорь
Головань. Неявка в Бюро расследований связана с тем, что Порошенко в настоящий
момент живет за границей, говорится в документе.
Журналисты уже успели назвать отъезд бывшего президента за
границу бегством. "Порошенко сбежал от уголовных дел за границу" – с
таким заголовком вышел материал на сайте телеканала .
Бывший президент ранее уже пропускал допросы. С каждым разом
и его адвокаты придумывают новые отговорки: то политик ссылался на
занятость в Верховной раде, то он утверждал, что повестку на допрос ему
доставили слишком поздно.
Эксперты не исключают, что если Порошенко продолжит бегать
от следователей, то на допрос его могут доставить в принудительной форме.
Работу правоохранителям сильно облегчит принятый недавно закон об отмене
депутатской неприкосновенности. Он вступит в силу с января следующего года.
После этого имеет все шансы загреметь за решетку.
Следствие в отношении бывшего президента ведется по 14 уголовных делам, в
четырех из них политик пока находится в качестве свидетеля. Его положение
стремительно ухудшается: недавно Печерский суд Киева наложил арест на завод
"Кузня на Рыбальском", связанный с Порошенко.