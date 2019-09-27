Бывший президент Украины Петр Порошенко, против которого возбуждено более 10 уголовных дел, проигнорировал вызов на допрос в Государственное бюро расследований. В прессе объявили о бегстве политика за границу.

Бывший президент Украины Петр Порошенко, против которого возбуждено более 10 уголовных дел, проигнорировал вызов на допрос в Государственное бюро расследований. В прессе объявили о бегстве политика за границу.О неявке Петра Порошенко рассказала официальный представительБюро Анжелика Иванова. По ее словам, бывшего президента должны были допросить вкачестве свидетеля. "О времени и дате допроса он был заблаговременнопроинформирован предусмотренным УПК образом", – сказала она в эфире телеканала"Наш".Отсутствие политика на допросе объяснил его адвокат ИгорьГоловань. Неявка в Бюро расследований связана с тем, что Порошенко в настоящиймомент живет за границей, говорится в документе.Журналисты уже успели назвать отъезд бывшего президента заграницу бегством. "Порошенко сбежал от уголовных дел за границу" – стаким заголовком вышел материал на сайте телеканала .Бывший президент ранее уже пропускал допросы. С каждым разоми его адвокаты придумывают новые отговорки: то политик ссылался назанятость в Верховной раде, то он утверждал, что повестку на допрос емудоставили слишком поздно.Эксперты не исключают, что если Порошенко продолжит бегатьот следователей, то на допрос его могут доставить в принудительной форме.Работу правоохранителям сильно облегчит принятый недавно закон об отменедепутатской неприкосновенности. Он вступит в силу с января следующего года.После этого имеет все шансы загреметь за решетку.Следствие в отношении бывшего президента ведется по 14 уголовных делам, вчетырех из них политик пока находится в качестве свидетеля. Его положениестремительно ухудшается: недавно Печерский суд Киева наложил арест на завод"Кузня на Рыбальском", связанный с Порошенко.