Актриса Оксана Акиньшина опубликовала на своей личной странице в Instagram-аккаунте провокационный ролик. Он обескуражил пользователей Сети, ведь многие не представляли, что на сцене театра есть место такому разврату.

Актриса Оксана Акиньшина опубликовала на своей личной странице в Instagram-аккаунте провокационный ролик. Он обескуражил пользователей Сети, ведь многие не представляли, что на сцене театра есть место такому разврату.На видео показан отрывок из оперы испанского режиссера "Гендель-Шмендель". Отличительной особенностью этой постановки является то, что все мужчины на сцене абсолютно обнажены. Женщина в черном одеянии, играющая главную роль, трогает их гениталии не только руками, но и ртом."Не робеем!", – подписала пост Акиньшина.Данная постановка удивила многих коллег Оксаны. В комментариях начался настоящий коллапс: кто-то шутил, другие выражали смущение и не скрывали шока. Так, своим мнением поделились Дарья Екамасова, Елизавета Боярская, Катерина Шпица, Юлия Хлынина, Эдгард Запашный, Владимир Яглыч и Павел Деревянко.Но больше всех отличился 52-летний актер Гоша Куценко. Он написал Акиньшиной: "Твоя роль!". Оскорбленная актриса в ответ отправила его в место, чуть ниже спины.Один из фанатов звезды не смог спустить кинорежиссеру с рук такое хамство. Он встал грудью за любимую артистку. "А ты походу кастинг не прошел туда, миниатюрных не брали", – язвительно уколол Куценко фолловер.