В матче регулярного чемпионата КХЛ московский Спартак на домашнем льду обыграл екатеринбургский Автомобилист со счетом 1:0. Главный тренер красно-белых Олег Знарок поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

В матче регулярного чемпионата КХЛ московский "Спартак" на домашнем льду обыграл екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 1:0. Главный тренер "красно-белых" Олег Знарок поделился впечатлениями от игры своих подопечных."Матч был очень хороший, нервный. Играли с лидером. Не все получалось, но самое главное, что проявили характер, самоотверженность, – заявил Знарок, слова которого приводит пресс-служба "Спартака". – Есть у нас проблемы с составом – с глубиной и с травмированными игроками. Хорошо, что ребята сегодня помогли Гудачеку, у него был первый матч в сезоне. Психологически это сложно, он давно не играл. Не знаю, сколько шайб на себя ребята приняли. Мы рады двум очкам"."Спартак" одержал вторую победу в последних пяти играх и с 11 очками занимает шестое место в Западной конференции, а "Автомобилист" лидирует на Востоке, имея в активе 17 очков.В следующем матче москвичи 28 сентября на выезде сыграют с "Авангардом", а подопечные Андрея Мартемьянова в тот же день встретятся с "Йокеритом".