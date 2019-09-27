Певица Ольга Бузова недавно выступила в Благовещенске. В Сети появилось видео с концерта, которое умилило народ.

Певица Ольга Бузова недавно выступила в Благовещенске. В Сети появилось видео с концерта, которое умилило народ.После завершения номера на сцену поднялся маленький поклонник исполнительницы по имени Семен. Мальчик, которому на вид не больше пяти лет, вручил знаменитости белого плюшевого медведя.Растроганная Бузова от всего сердца поблагодарила малыша за неожиданный презент. Она решила немного поболтать со скромно стоявшим Семой.Ольга спросила у него, кто она такая. На что ребенок ответил коротко и ясно: "Да!"."Правильно! Когда женщина задает вопрос, мужчина всегда должен говорить "Да", – засмеялась артистка.Бузова не растерялась и, пользуясь случаем, спросила, купит ли мальчик ей бриллианты. На это Семен снова дал положительный ответ. Присутствующие в зале поклонники звезды взорвались громким смехом, как и сама Ольга, сообщает . Они стали громко аплодировать, чтобы поддержать засмущавшегося малыша.После этого настала минутка нежностей. Исполнительница присела на корточки, а ребенок подошел и крепко сжал ее в объятиях. Счастливая ведущая "Дома-2" закрыла глаза и прижалась к ласковому Семену, улыбаясь во весь рот.