Министерство обороны России обнародовало виде первого пуска свехзвуковой противокорабельной крылатой ракеты Оникс. Испытания проводились на Чукотке.

Министерство обороны России обнародовало виде первого пуска свехзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс". Испытания проводились на Чукотке.Боевой расчет Тихоокеанского флота России провел пуск свехзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" с помощью берегового комплекса "Бастион". Сама техника, а также личный состав, были доставлены на место проведения учений на большом десантном корабле.Полет новейшей российской ракеты прошел в штатном режиме. Она поразила судно-мишень, расположенное более чем в 200 километрах в акватории Чукотского моря, передает . Ход испытаний был снят на видео. Запись опубликована в Сети.