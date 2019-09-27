В столичном аэропорту Шереметьево задержали популярного актера Максима Аверина. Он и его попутчик устроили пьяный дебош на борту прямо во время полета. Минувшие сутки вообще вышли в лидеры по количеству задержанных авиахулиганов - трое. Сколько пассажиров теперь рискуют оказаться в черных списках перевозчиков?

В столичном аэропорту Шереметьево задержали популярного актера Максима Аверина. Он и его попутчик устроили пьяный дебош на борту прямо во время полета. Минувшие сутки вообще вышли в лидеры по количеству задержанных авиахулиганов — трое. Сколько пассажиров теперь рискуют оказаться в черных списках перевозчиков?Кто именно был зачинщиком этого звездного дебоша на борту самолета, выполнявшего рейс Барнаул — Москва, уже не важно. Летевшие вместе с ними пассажиры подтверждают: оба вели себя неадекватно — и популярный актер Максим Аверин, и его директор. Кричали, оскорбляли стюардесс, на замечания и призывы успокоиться никак не реагировали.Привести в себя парочку не могли в течение всего полета, логичным завершением которого для артиста Аверина и его спутника стало появление у трапа сотрудников транспортной полиции. Максим Аверин оставался несдержанным даже после общения с ними.- Произошло недоразумение. Все выяснили отношения, все разошлись. Иди домой, займись своей личной жизнью.Максим Аверин оштрафован за мелкое хулиганство на 500 рублей. Его попутчик отправлен на дополнительное медицинское освидетельствование.А вот в отношении дебошира, которого задержали в аэропорту Кольцово, возбудили уголовное дело. 24-летний житель Екатеринбурга находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и выражался нецензурно еще во время перелета на вьетнамский курорт. На замечания членов экипажа он не реагировал.Несмотря на такое поведение, создающее угрозу безопасности полета, самолет тогда благополучно приземлился в Камрани. Воздушного хулигана задержали уже по возвращении в Россию.А вот в аэропорту Минеральные Воды рейс из Москвы помимо сотрудников полиции пришлось встречать и бригаде врачей. Драка между двумя женщинами продолжалась весь полет и закончилась синяками и ссадинами. Нанося удары друг другу, дамы громко и нецензурно выражались и, как это часто бывает в таких случаях, замечания игнорировали. В отношении этих участниц потасовки в воздухе составлены административные протоколы.