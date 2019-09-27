Президент США Дональд Трамп в пятницу, 27 сентября, сообщил, что не снимет санкции, введенные в отношении Ирана. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Twitter. По словам Трампа, Иран захотел снятия американских санкций в обмен на переговоры между двумя странами, но американский лидер отказался.

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 27 сентября, сообщил, что не снимет санкции, введенные в отношении Ирана. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Twitter.По словам Трампа, Иран захотел снятия американских санкций в обмен на переговоры между двумя странами, но американский лидер отказался.В свою очередь Франция во глава с Эммануэлем Макроном, Великобритания с премьер-министром Борисом Джонсоном и Германия с канцлером Ангелой Меркель настаивали на встрече лидеров Ирана и США, обещая при этом Тегерану, что Штаты снимут с них все санкции. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на сайт президента Ирана Хасана Рухани. Такое заявление иранский лидер сделал после посещения Генеральной Ассамблеи ООН.Невзирая на это, США не заявляли о готовности снять санкции с Ирана. Кроме того, соответствующие заявления не делали и лидеры Германии, Франции и Великобритании.Отношения между США и Ираном стали напряженными после того, как американский лидер обвинил Тегеран в атаке нефтяных объектов Саудовской Аравии 14 сентября.