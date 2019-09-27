Конкурс состоится в ноябре этого года. Владимирскую область на нем представит Алена Фурина

В ноябре в Московской области пройдет всероссийский конкурс "Воспитатель года России".Наш регион на нем будет представлять двадцативосьмилетняя Алена Фурина, ставшая воспитателем года Владимирской области. Алена - уроженка Меленковского района - закончила ВлГУ по специальности «учитель – олигофренопедагог». С 2013-го года она работает учителем- педагогом в детском саду. В прошлом году стала победителем городского конкурса "Педагог года".