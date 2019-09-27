Правоохранители изъяли у фигуранта более 25 свертков с метадоном.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя города Москвы. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).Как сообщалось ранее, обвиняемый был задержан правоохранителями 8 февраля текущего года в городе Муроме.Под сиденьем автомобиля, на котором передвигался обвиняемый, оперативники обнаружили и изъяли фольгированный сверток с порошкообразным содержимым.Экспертным заключением подтверждено, что в свертке находился опиоидный наркотик «метадон».По версии следствия, обвиняемый прибыл во Владимирскую область с целью реализации наркотиков через «тайники-закладки». Правоохранители установили несколько мест, из которых изъяли еще 27 свертков с аналогичным содержимым.В общей сложности из незаконного оборота изъято 3,71 грамма наркотического средства.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией ч.4 ст. 228.1 предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.