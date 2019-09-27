Пока облздрав оспаривает решение суда по делу о лечении мальчика, у Захара уже случился первый приступ

Облздрав оспаривает решение суда по делу о лечении тяжелобольного Захара Пучкова из Гусь-Хрустального.Эту информацию "Вестям" подтвердили в прокуратуре. Департамент здравоохранения, который Фемида обязала обеспечить трехлетнего мальчика дорогостоящим лекарством по жизненным показаниям- подал апелляцию. Оценивать моральную сторону вопроса не будем. Семья Захара всё-таки не теряет надежды и подчёркивает: для них важен КАЖДЫЙ день.Оксана Пучкова, мама Марии и Захара: "На этой неделе я была в департаменте здравоохранения, где написала письменное согласие на введение препарата моему сыну Захару, хотя это можно было бы сделать намного раньше. Но мне никто ничего не сообщил, что я должна написать это согласие. Узнала от чужих людей. Они обещали, что на этой неделе все документы будут отправлены в Минздрав. И будет конкретно что-то ясно по лечению. Да, и ещё они тянут время. Они написали апелляцию на наше решение суда. Они тянут время. А время для нас драгоценно. Потому что у Захара уже случился первый приступ."Напомним, у Захара Пучкова и его сесты Маши - редкое генетическое заболевание. Диагноз Захару поставили федеральные медики. И назначили малышу препарат, который единственный может ему помочь. Но препарат в России не зарегистрирован. Стоимость же годового курса - заоблачная - 53 млн. рублей. Суд обязал облздрав предоставить препарат "незамедлительно". Но, как ответили чиновники в официальном письме, обеспечить пациента лекарственным препаратом "не представляется возможным"