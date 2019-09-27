Почтовые конверты, на которых изображен фасад здания театра, были изданы тиражом 250 000 экземпляров.

Накануне в рамках закрытия III межрегионального фестиваля "Золотое колечко" состоялась церемония гашения, что придало событию особое символическое значение. Почтовые конверты, на которых изображен фасад здания театра, были изданы тиражом 250 000 экземпляров. Они будут доступны во всех отделениях почтовой связи Владимирской области. Также был изготовлен уникальный штемпель с логотипом праздника. Штемпель является постоянно действующим, с переводной датой, каждый желающий сможет отправлять корреспонденцию с оттиском в центральном отделении Почты России города Владимира по адресу: улица Подбельского, 2."Радио России-Владимир"