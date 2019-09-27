Необычный вызов поступил к кубанским спасателям - им сообщили о пропаже погонщика и каравана верблюдов, которые направлялись из Геленджика в Новороссийск.

Необычный вызов поступил к кубанским спасателям — им сообщили о пропаже погонщика и каравана верблюдов, которые направлялись из Геленджика в Новороссийск.Дабы не пугать животных, мужчина пошел не вдоль трассы, а через леса и по хребту. В густом тумане он заплутал, а потому решил не испытывать судьбу, а обратиться за помощью к специалистам."В районе нефтебазы "Грушовая" он (человек с табуном) потерялся. Нашли, вывели в станицу Неберджаевскую. Табун верблюдов и сопровождающий не пострадали. Счастье не за горами!" — написал руководитель муниципальной "Службы спасения" Алексей Одеров.Судя по представленным кадрам, верблюды даже были рады путанице в маршрутах — они спокойно паслись на лесной лужайке.