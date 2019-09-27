Пытающийся угодить и нашим и вашим президент Белоруссии Александр Лукашенко попал в неловкую ситуацию. В беседе с украинскими журналистами Батька снова предложил ввести миротворцев в Донбасс. В Донецкой республике инициативу белорусского лидера не оценили.

Пытающийся угодить "и нашим и вашим" президент Белоруссии Александр Лукашенко попал в неловкую ситуацию. В беседе с украинскими журналистами Батька снова предложил ввести миротворцев в Донбасс. В Донецкой республике инициативу белорусского лидера не оценили.На предложение Александра Лукашенко отреагировал главаДонецкой республики Денис Пушилин. Донбасс в белорусских миротворцах ненуждается, сказал политик.По его словам, республика сама может обеспечить безопасностьна своих границах. Пушилин отметил, что Минск и без того вносит большой вклад вв мирный процесс, выступая в качестве переговорной площадки контактной группы."Поэтому предложение белорусского руководства овведении на наши границы их контингента мы с благодарностью отклоняем", –добавил глава Донецкой республики.Накануне на встрече с украинскими журналистами вочередной разх пожаловался, что Европа отвергла его план мирногоурегулирования. По его словам, он обращался к Киеву и Москве с предложениемввести миротворческий контингент на 400-километровый участок границы.Не оценили идею белорусского лидера и в Кремле.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что введениемиротворцев не предусмотрено минскими соглашениями.Тема Донбасса, вероятно, будет затронута на переговорахс президентом Украины Владимиром Зеленским. Два лидеравстретятся в октябре на форуме регионов в Житомире.Пока же в Донбассе ничего не изменилось. После смены власти в Киеве боестолкновения на линии разграничения продолжились, заключенное перемирие было сорвано спустя неделю.