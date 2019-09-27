Пытающийся угодить и нашим и вашим президент Белоруссии Александр Лукашенко попал в неловкую ситуацию. В беседе с украинскими журналистами Батька снова предложил ввести миротворцев в Донбасс. В Донецкой республике инициативу белорусского лидера не оценили.
Пытающийся угодить "и нашим и вашим" президент Белоруссии Александр Лукашенко попал в неловкую ситуацию. В беседе с украинскими журналистами Батька снова предложил ввести миротворцев в Донбасс. В Донецкой республике инициативу белорусского лидера не оценили.
На предложение Александра Лукашенко отреагировал глава
Донецкой республики Денис Пушилин. Донбасс в белорусских миротворцах не
нуждается, сказал политик.
По его словам, республика сама может обеспечить безопасность
на своих границах. Пушилин отметил, что Минск и без того вносит большой вклад в
в мирный процесс, выступая в качестве переговорной площадки контактной группы.
"Поэтому предложение белорусского руководства о
введении на наши границы их контингента мы с благодарностью отклоняем", –
добавил глава Донецкой республики.
Накануне на встрече с украинскими журналистами в
очередной разх пожаловался, что Европа отвергла его план мирного
урегулирования. По его словам, он обращался к Киеву и Москве с предложением
ввести миротворческий контингент на 400-километровый участок границы.
Не оценили идею белорусского лидера и в Кремле.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что введение
миротворцев не предусмотрено минскими соглашениями.
Тема Донбасса, вероятно, будет затронута на переговорах
с президентом Украины Владимиром Зеленским. Два лидера
встретятся в октябре на форуме регионов в Житомире.
Пока же в Донбассе ничего не изменилось. После смены власти в Киеве боестолкновения на линии разграничения продолжились, заключенное перемирие было сорвано спустя неделю.