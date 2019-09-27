Последние выходные сентября во многие регионы принесут потепление. Как сообщает Центр погоды ФОБОС, влажный, но теплый воздух из южной Атлантики идет на Русскую равнину с западных регионов, так что уже 29 сентября она окажется в зоне влияния теплого фронта, хотя местами пройдут дожди.

Последние выходные сентября во многие регионы принесут потепление. Как сообщает Центр погоды ФОБОС, влажный, но теплый воздух из южной Атлантики идет на Русскую равнину с западных регионов, так что уже 29 сентября она окажется в зоне влияния теплого фронта, хотя местами пройдут дожди.В Москве 28 сентября будет солнечно и без осадков, хотя и прохладно, а в воскресенье, 29 сентября, небосвод закроют плотные облака, местами пройдет небольшой дождь. Ожидаемая дневная температура плюс 10-12 градусов.В Петербурге ближайшая суббота будет солнечной, а в ночь на воскресенье начнутся дожди при температуре плюс 10-12.А вот на Дальнем Востоке, Кавказе и Кубани в конце сентября еще настоящее "лето".В Хабаровске и Владивостоке в ближайшие выходные ожидается плюс 22-25 градусов, да и в целом на юге Дальнего Востока будет солнечно и тепло.В Ростове-на-Дону, Анапе, Краснодаре и Ялте плюс 25-28 и солнечно, в Сочи и Нальчике около плюс 25 градусов, но ожидается ливневой дождь.Грозовые ливни пройдут 28 сентября и вгорах Северного Кавказа.На Русском Севере дождливо будет только в Заполярье. В Мурманске в ближайшую субботу до плюс 8, в воскресенье — не выше плюс 3 с дождем и временами — с мокрым снегом.В Архангельске без осадков, около плюс 10, в Сыктывкаре – плюс 5-8 градусов и без существенных осадков.В Черноземье 28 сентября ожидается солнечная погода, а вот в воскресенье будет облачно и дождливо.В Липецке, Воронеже и Белгороде в ближайшую субботу ожидается плюс 14-17 градусов, а воскресенье — не выше плюс 13.В Поволжье, которое находится в зоне антициклона, сохранится солнечная, прохладная и сухая погода: в Нижнем Новгороде, Пензе и Саратове столбики термометров покажут плюс 11-13 градусов.А вот на Урале сохранится холодная погода, в субботу местами пройдут небольшие дожди, температура в Екатеринбурге и Челябинске не превысит плюс 3-5 градусов.В Западной Сибири, которая находится в зоне влияния циклонов, в ближайшие выходные будет облачно и дождливо. В Новосибирске около плюс 10, в Омске 28 сентября ожидается плюс 8-10, а 29 сентября не выше плюс 5 градусов.