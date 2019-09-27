После получения автомобилей «БМВ» и «Тойота» представитель фирмы перечислил часть денежных средств и перестал выходить на связь, не выполняя условий договоров. Материальный ущерб составил свыше 5,5 млн рублей...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Нагатино-Садовники задержали подозреваемого в мошенничестве.В территориальный отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился представитель лизинговой компании. По словам заявителя, одна из фирм заключила с его компанией договоры финансового лизинга на приобретение транспортных средств. После получения автомобилей «БМВ» и «Тойота» представитель фирмы перечислил часть денежных средств и перестал выходить на связь, не выполняя условий договоров. Материальный ущерб составил свыше 5,5 млн рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 32-летний житель столицы. Установлено, что похищенным он распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием районного ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленный на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-группа УВД по ЮАО(495) 734-61-22