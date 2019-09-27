Злоумышленник согласился помочь в покупке телевизора и, взяв денежные средства, пообещал вернуться на следующий день с новой бытовой техникой, после чего скрылся и перестал выходить на связь...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Нагорному району задержали подозреваемого в мошенничестве.В территориальный отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился 80-летний житель района. По словам потерпевшего неизвестный под предлогом оказания помощи в покупке телевизора мошенническим путем похитил его деньги, после чего скрылся. Ущерб составил 15 тысяч рублей.В результате проверочных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний житель столицы.Как установили сотрудники полиции, потерпевший вызвал на дом мастера по ремонту бытовой техники для починки телевизора. Во время беседы потерпевший попросил специалиста о помощи в покупке нового телевизора. Злоумышленник согласился и, взяв денежные средства, пообещал вернуться на следующий день с новой бытовой техникой, после чего скрылся и перестал выходить на связь. Также было установлено, что похищенными деньгами он распорядился по своему усмотрению.По данному факту дознанием ОМВД России по Нагорному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22