Объединенный кредитный портфель банка вырос на 3% и достиг отметки 29,1 млрд рублей

Объединенный кредитный портфель банка вырос на 3% и достиг отметки 29,1 млрд рублейПо итогам первого полугодия 2019 года ВТБ во Владимирской области нарастил портфель привлеченных средств физических и юридических лиц на 15%, до 35,7 млрд рублей. Объединенный кредитный портфель банка вырос на 3% и достиг отметки 29,1 млрд рублей.Кредитный портфель предприятий среднего и малого бизнеса вырос до 14,9 млрд рублей (+13% с начала года). В его структуре большую часть занимают компании следующих отраслей: торговля (28%), жилищное и коммерческое строительство (13%), пищевая промышленность и сельское хозяйств (11%), транспорт и инфраструктурное строительство (9%). В рамках государственных программ поддержки бизнеса в первом полугодии 2019 года ВТБ заключил 6 соглашений, нарастив кредитный портфель по этому направлению почти до 1 млрд рублей (+22%).Розничный кредитный портфель за первое полугодие 2019 года увеличился на 15%, до 13,8 млрд рублей. Из них на кредиты наличными приходится 7,2 млрд рублей (+16%), ипотеку - 5,1 млрд рублей (+20%), в автосегменте — 850 млн рублей. Портфель привлеченных средств физлиц за полугодие вырос на 5,2 млрд (29%), до 22,9 млрд рублей.За шесть месяцев года банк ВТБ во Владимирской области выдал населению региона 1,8 млрд рублей заемных средств — на 2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Более половины составили выдачи кредитов наличными — 1,1 млрд рублей. Объем продаж ипотеки по итогам полугодия достиг 645 млн рублей (+39%), автокредитов — 110 млн рублей.И.о. управляющего ВТБ во Владимирской области Игорь Серков отметил: «В первом полугодии мы отметили существенный рост выдачи средств населению по ипотечным займам — почти на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличился и кредитный портфель сегмента СМБ, где количество обслуживаемых клиентов превысило 4 тысячи. В соответствии со стратегией, мы стремимся предлагать максимально удобные банковские услуги и учитывать потребности каждого клиента. Поэтому мы и дальше намерены уделять этим направлениям особое внимание и развивать качество своих сервисов».