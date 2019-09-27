Знаменитый российский актер Максим Аверин устроил дебош на борту рейса Аэрофлота из Барнаула в Москву. Похоже, конфликта в самолете ему оказалось мало: после он сорвался и на журналистов.

Знаменитый российский актер Максим Аверин устроил дебош на борту рейса "Аэрофлота" из Барнаула в Москву. Похоже, конфликта в самолете ему оказалось мало: после он сорвался и на журналистов.Артиста задержали сразу после приземления в столичном аэропорту. Его доставили в отделение, где выписали штраф в 500 рублей, а затем отпустили.Сразу после общения с полицейскими Аверина поймали журналисты. Репортеры хотел в подробностях узнать о конфликте на борту самолета "Аэрофлота", но актер явно не был настроен давать интервью. "Произошло недоразумение. Все выяснили отношения, все разошлись. Иди домой, займись своей личной жизнью!" – сказал артист корреспонденту .Такого ответа, естественно, журналистам было недостаточно. Они продолжали выпытывать детали дебоша, пока Аверин буквально не взорвался. "Два слова, и мы отстанем" – умоляли артиста репортеры."Ребят, вы хотите сейчас чего? Да пошли вы в жопу!" – резко высказался актер.Дебош Аверина на борту самолета прокомментировали в "Аэрофлоте". Там рассказали, что инцидент на рейсе Барнаул-Москва был связан с деструктивным поведением. В пресс-службе компании уточнили, что мужчины из бизнес-класса, у которых наблюдались характерные признаки алкогольного опьянения, нарушали порядок, нецензурно выражались, мешали экипажу и другим пассажирам.По некоторым данным, в дебоше на борту "Аэрофлота" помимо Максима Аверина участвовал его директор Николай Коренев. Предположительно, именно он был зачинщиком конфликта, передает .