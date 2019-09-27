При строительстве трассы Таврида в Крыму возле Крымского моста произошла авария, из-за которой оказались повреждены две железнобетонные конструкции. Водитель успел выскочить из кабины грузовика за мгновение до того, как ту расплющило.

При строительстве трассы Таврида в Крыму возле Крымского моста произошла авария, из-за которой оказались повреждены две железнобетонные конструкции. Водитель успел выскочить из кабины грузовика за мгновение до того, как ту расплющило.О ДТП, которое может повлиять на строительство трассы Таврида возле Крымского моста, сообщил телеграм-канал Mash. Авария произошла из-за того, что водитель самосвала забыл опустить кузов и тот задел установленные на опоры железобетонные конструкции.На записи видно, что одна из них полностью расплющила кабину грузовика. К счастью, водитель успел спастись бегством за мгновение до того, как 46-тонная конструкция приземлилась на машину. Мужчина не пострадал.Материал дополняется.