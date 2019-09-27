При строительстве трассы Таврида в Крыму возле Крымского моста произошла авария, из-за которой оказались повреждены две железнобетонные конструкции. Водитель успел выскочить из кабины грузовика за мгновение до того, как ту расплющило.
При строительстве трассы Таврида в Крыму возле Крымского моста произошла авария, из-за которой оказались повреждены две железнобетонные конструкции. Водитель успел выскочить из кабины грузовика за мгновение до того, как ту расплющило.
О ДТП, которое может повлиять на строительство трассы Таврида возле Крымского моста, сообщил телеграм-канал Mash. Авария произошла из-за того, что водитель самосвала забыл опустить кузов и тот задел установленные на опоры железобетонные конструкции.
На записи видно, что одна из них полностью расплющила кабину грузовика. К счастью, водитель успел спастись бегством за мгновение до того, как 46-тонная конструкция приземлилась на машину. Мужчина не пострадал.
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