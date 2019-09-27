Тюменские следователи усомнились во вменяемости похитившей и убившей пятимесячного ребенка Виктории А. - ей предстоит пройти психиатрическую экспертизу. На допросе она по большей части молчала, игнорируя вопросы оперативников.

Тюменские следователи усомнились во вменяемости похитившей и убившей пятимесячного ребенка Виктории А. — ей предстоит пройти психиатрическую экспертизу. На допросе она по большей части молчала, игнорируя вопросы оперативников. Однако позже она признала свою вину в истязаниях и убийстве ребенка.Трагедия разыгралась 24 сентября в городе Заводоуковск. Родители маленького мальчика, которому 19 сентября исполнилось пять месяцев, оставили его с 23-летней девушкой старшего сына, а сами отправились на кладбище. Вернувшись через три часа, они обнаружили дом пустым. Поиски длились несколько часов, в итоге горе-няню обнаружили в лесу, в руках у нее был пакет с убитым младенцем."Сначала девушка пыталась задушить его, потом сжечь и в конце концов убила ножом", — сообщил источник издания 72.ru, уточнив, что все происходило в лесу.По его данным, у Виктории в последнее время были видения, на что обращали внимание и знакомые. Теперь на вменяемость девушку проверят врачи.Виктория была дважды судима: зимой 2014 года она в пьяном виде избила несовершеннолетнюю на улице, за что ее приговорили к штрафу и исправительным работам. А через год она набросилась с кулаками уже на полицейского, который попросил выпившую девушку не материться в общественном месте. По решению суда она получила полтора года условно.