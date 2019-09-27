Кому война, а кому мать родная. Люди в погоне за деньгами не брезгуют ни чем. Вот на горе семьи Анастасии Заворотнюк все зарабатывает, как могут.

Кому война, а кому мать родная. Люди в погоне за деньгами не брезгуют ни чем. Вот на горе семьи Анастасии Заворотнюк все зарабатывает, как могут.Многочисленные "друзья" и коллеги артистки за деньги ходят по многочисленным ток-шоу и раздают интервью, комментируют, вспоминают. Но сотрудники медицинского центра, где сейчас под вымышленным именем находится Анастасия Заворотнюк, в своем бесстыдстве пошли еще дальше. Презрев все нормы морали и здравого смысла, они стали фотографировать и снимать на видео умирающую актрису. Снимать с целью наживы. Ничего святого нет у людей!В редакцию "Дни.ру" обратилась одна работниц этого учреждения здравоохранения. "У меня есть видео Заворотнюк в больнице, снято мной лично, и 17 ее фотографий, сделанные в период с 15 сентября 2019 года по 25 сентября 2019 года, – сообщила женщина. – Я со вчерашнего дня в этом медучреждении я не работаю, готова передать все записи анонимно, за вознаграждение".Обладательница видео пораженной страшной болезнью актрисы добавила, что один ролик длится 58 секунд, еще два – по 32 секунды.Очевидно, шокирующие снимки и ролики были сделаны в реанимации, где Заворотнюк несколько дней была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, и из палаты, куда ее перевели, куда состояние улучшилось. Но зачем было снимать изможденного раком умирающего человека, женщину, которой ради трепанации черепа обрили голову? Так и хочется сказать этим доморощенным операторам: "Себя на смертном одре снимайте и продавайте в СМИ!"