Утром в пятницу на юге столицы произошло серьезное ДТП с участием трамвая. В результате инцидента пострадали два человека. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель грузовика, не уступивший дорогу.

Утром в пятницу, 27 сентября, на Загородном шоссе в Москве произошло столкновение трамвая и грузового автомобиля. Очевидцы опубликовали в Сети кадры с места происшествия.Как сообщает ТАСС, в результате инцидента пострадали два человека.По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель грузовика, который не уступил дорогу маршрутному транспортному средству.